Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è a Torino, in visita la Museo Egizio, dove inaugurerà i nuovi spazi, tra cui il Tempio di Ellesiya e la Galleria dei Re. Il Capo dello Stato si è recato in Fondazione Einaudi per partecipare al convegno ‘L’Edizione Nazionale degli scritti di Luigi Einaudi’. Nel pomeriggio prevista poi la partecipazione di Mattarella all’assemblea nazionale dell’Anci.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata