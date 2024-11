L'assemblea si terrà a Roma il 23 e 24 novembre

Saranno 88.943 gli iscritti aventi diritto al voto da giovedì 21 a domenica 24 novembre per la costituente del Movimento 5 stelle. È quanto si legge sul sito del Movimento, nel quale si parla di “un momento cruciale, che segna il traguardo del lungo e partecipato processo“.

“Dalle 10.00 di giovedì 21 novembre fino alle 15.00 di domenica 24 novembre potrai votare per contribuire a importanti decisioni che riguardano il futuro del MoVimento 5 Stelle e i nuovi e strategici obiettivi che serviranno a rilanciare la nostra azione politica“, comunica il Movimento.

“Abbiamo compiuto fin qui un percorso intenso, che ha visto ogni iscritto e simpatizzante contribuire attivamente: dai contributi iniziali aperti a tutti, passando per il voto dei temi prioritari e il confronto deliberativo che ci ha arricchito di idee, proposte e visioni. Una fase che ha convolto anche un gruppo di non iscritti e un gruppo di giovanissimi, che ci hanno fornito il loro importante punto di vista. In questi giorni si sono tenute inoltre le Agorà, preziosi momenti di dibattito pubblico e aperto a tutti. Un totale di 36 ore di confronto libero, ancora disponibili sul nostro canale YouTube. Adesso è giunto il momento di fare delle scelte“.

