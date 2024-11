La nota del Movimento: "Da Bisignani insistita e costante campagna contro di noi"

Il “fantomatico incontro tra Giuseppe Conte e Marina Berlusconi è una pura invenzione”. Lo si legge in una nota dell’ufficio stampa del M5S. “Si smentisce categoricamente – si trova scritto – quanto riportato nell’articolo de Il Tempo, a firma di Luigi Bisignani. Le arzigogolate ricostruzioni sono frutto della sfrenata, denigratoria fantasia dell’autore, che da tempo si è conquistato un posto di rilievo nell’ambito di una insistita e costante campagna nei confronti del M5S. Quando però scende a dettagli reali, come quando scrive di un fantomatico incontro tra Giuseppe Conte e Marina Berlusconi, diventa doveroso intervenire: questo incontro non c’è mai stato; è una pura invenzione, l’ennesima, dell’autore”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata