“È convocata, mediante lo strumento della consultazione in rete, l’assemblea degli iscritti in prima convocazione dalle ore 10:00 del giorno 21 novembre 2024 alle ore 15:00 del giorno 24 novembre 2024 per deliberare sul seguente ordine del giorno”. Inizia così l’avviso, a firma del leader M5S Giuseppe Conte, pubblicato sul sito del partito per annunciare l’ultima fase dell’assemblea costituente che vivrà il suo momento conclusivo nei giorni 23 e 24 novembre – al Palazzo dei Congressi di Roma – con la diffusione dei risultati della consultazione. Giovedì verranno resi noti i 14 quesiti definitivi elaborati sui dodici temi scelti durante il processo costituente degli ultimi mesi prossimi. Temi che vengono elencati nell’avviso sul sito: al primo punto ci sono proposte su una serie di argomenti che vanno dalla sanità alle politiche per la pace, dalla giustizia alle riforme per un maggior equilibrio territoriale del Paese.

Seguono “Proposte relative al ruolo del Presidente e degli organi che lo affiancano o coadiuvano; Proposte relative al ruolo del Garante; Proposte relative alle modalità di votazione per le modifiche statutarie; Proposte relative al Comitato di Garanzia e al Collegio dei probiviri; Proposte relative all’organizzazione territoriale; Proposte relative al nome, al simbolo e al suo utilizzo; Proposte varie relative ai finanziamenti, ai giovani, al funzionamento interno dell’associazione, alla Scuola di formazione e alla comunicazione sui territori; Proposte di modifica del Codice etico relative al limite di mandati; Proposte di modifica del Codice etico relative ai requisiti di candidabilità; Proposte relative al posizionamento nell’arco parlamentare; Proposte relative alle alleanze politiche”. Viene infine specificato che “per ciascun punto all’ordine del giorno l’assemblea sarà chiamata ad esprimersi su una o più specifiche proposte che saranno dettagliatamente pubblicate il giorno 14 novembre 2024”.

