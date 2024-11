Foto dall'archivio

Affluenza in netto calo, anche se alla scorsa tornata si votava solo di domenica

Seggi riaperti alle 7 di questa mattina, fino alle 15, per le elezioni regionali che si tengono in Umbria ed Emilia-Romagna, per l’ultima tornata elettorale dell’anno. In Emilia-Romagna sono circa 3,6 milioni le persone chiamate al voto, mentre in Umbria sono poco più di 700mila. Lo scrutinio inizierà subito dopo la fine delle operazioni di voto.

L’affluenza alle 23 di ieri per le elezioni regionali in Umbria crolla al 37,79%. Lo si legge sul portale Eligendo del ministero dell’Interno. Il dato è in netto calo rispetto alle precedenti regionali, quando alle urne si recò alla stessa ora il 64,69% degli aventi diritto. Va ricordato, però, che si votata un solo giorno.

Nello specifico l’affluenza è così suddivisa per provincia: in provincia di Perugia, il 38,41%, in provincia di Terni il 35,97%. I seggi riapriranno domani alle ore 7 e resteranno aperti fino alle 15. La prossima rilevazione dell’affluenza è prevista per le ore 15 di lunedì 18 novembre. Nella precedente elezione, le regioni avevano votato in un solo giorno, con tre rilevazioni di affluenza.

