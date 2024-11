“C’è necessità di parlare di Mussolini perché è una necessità che c’è sempre stata, un problema ancora non risolto. Dagli anni ’50 si parla di un ritorno del fascismo ma ad oggi nulla è successo. E’ un pericolo fittizio, c’è però un pericolo del fascino dell’uomo forte o della donna forte. Anche prima di Mussolini con Crispi o dopo con i vari Berlusconi, Renzi, Meloni e Draghi che dovevano risolvere i problemi di tutti”. A dirlo è Giordano Bruno Guerri, scrittore, saggista e giornalista, parlando a margine della presentazione del suo ultimo libro “Benito, storia di un italiano” al Maxxi di Roma. “Oggi c’è un pericolo diverso che è Trump, oggettivamente un uomo pericoloso perchè un presidente degli Usa che dice ‘America first’ fa crollare le fondamenta della vita politica internazionale come la conosciamo dal ’45 ad oggi. Non è post fascismo ma post-americanismo”, aggiunge il professore che poi conclude: “Il vero pericolo oggi lo vedo nella tecnologia”.

