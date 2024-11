Fra Trump e Harris “scelgo Trump perché fa parte della famiglia dei Conservatori ma la mia leader è Giorgia Meloni“. Lo ha detto il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, a margine dell’evento organizzato a Villa Miani a Roma in occasione delle elezioni presidenziali americane. “Non mi permetto di dare lezioni agli americani – ha aggiunto – c’è molta tensione ma alla fine credo vincerà la democrazia. Anche Trump in uno dei suoi ultimi interventi ha detto che non vuole violenza”. Secondo Ciriani “sarà un voto sul filo di lana e questo celebra la democrazia. Gli americani vanno a votare e lo fanno in massa mentre noi abbiamo una affluenza molto bassa. Vediamo in casa nostra prima di criticare gli altri“.

