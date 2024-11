Testa a testa all'ultimo voto per i 270 grandi elettori necessari per assicurarsi la Casa Bianca

Testa a testa all’ultimo voto tra Donald Trump e Kamala Harris nelle elezioni presidenziali Usa. I due candidati alla ricerca dei 270 grandi elettori per assicurarsi la Casa Bianca. Ecco tutti i risultati in diretta. A mezzanotte ora italiana i risultati dai primi Stati.

IN AGGIORNAMENTO

23:33 Polizia Philadelphia smentisce Trump: “Nessun problema ai seggi”

Il dipartimento di polizia di Philadelphia ridimensiona l’allarme sui “brogli massicci” che, secondo Donald Trump, sarebbero in corso nella città. Secondo quanto riferito dal dipartimento alla Cnn, non risulterebbero problemi da richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Nel pomeriggio, Trump aveva pubblicato su Truth Social un post nel quale affermava: “Si parla molto di brogli massicci a Filadelfia. Intervenga la polizia!”.

23:21 Trump: “Voci di brogli massicci a Philadelphia, intervenga polizia”

“Si parla molto di brogli massicci a Filadelfia. Intervenga la polizia!“. Lo ha scritto Donald Trump sul suo account Truth Social, dopo avere affermato in mattinata che “finora” le elezioni erano state “corrette”.

23:11 Exit poll Cnn: 43% elettori insoddisfatti del Paese, 29% arrabbiati

È una strada in salita per Kamala Harris quella fotografata dai primi exit poll della Cnn che rilevano una pesante bocciatura per l’Amministrazione uscente. In base alle rilevazioni dell’emittente, il 43% degli elettori si sono detti “insoddisfatti” della direzione del Paese, il 29% “arrabbiati”, appena il 19% “soddisfatti” e un 7% “entusiasti”. Per il 61% degli intervistati, i giorni migliori per l’America sono “nel futuro”, e per il 34% “nel passato”. A conferma del pesante giudizio sull’Amministrazione uscente, il 58% degli intervistati ha detto di “disapprovare” l’operato del presidente Joe Biden, rispetto al 41% di “approvazione”.

