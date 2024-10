Deputato del Pd ed ex ministro, ha 55 anni lo sfidante di Marco Bucci

Andrea Orlando, 55 anni, è il candidato del centrosinistra alle elezioni regionali in Liguria. Deputato da cinque legislature del Partito democratico e più volte ministro, prima dell’Ambiente, poi due volte al dicastero della Giustizia e, quindi, titolare del Lavoro nel governo Draghi, sfiderà alle urne il sindaco di Genova e candidato del centrodestra, Marco Bucci.

Dagli inizi a La Spezia nella Fgci al salto nazionale

Nato a La Spezia nel 1969, nel 1989, è segretario provinciale della Fgci, la Federazione dei giovani comunisti. I primi incarichi istituzionali l’anno seguente, nel 1990 quando, con il Pci, entra in Consiglio comunale. Orlando segue l’evoluzione politica del partito: capogruppo, in consiglio comunale, del Pds, nel 1996 ne diventa segretario cittadino. Entra, nel 2000, nella segreteria regionale dei Ds, nel 2001 ne è, invece, il segretario provinciale. Nel 2003 arriva il salto nazionale: entra nella direzione dei Ds e ne diventa responsabile nazionale nel 2006. Sempre nel 2006 viene eletto in Parlamento, dove sarà rieletto anche nel 2008, per il Pd diventando portavoce del partito.

L’incarico ottenuto sotto la guida di Walter Veltroni e che mantiene anche durante la gestione del Nazareno affidata a Dario Franceschini. Alle elezioni politiche del 2018 viene rieletto alla Camera. Dal 17 aprile 2019 è vicesegretario del Pd, incarico che ricopre fino al 17 marzo 2021. Viene confermato a Montecitorio alle elezioni politiche del 2022.

Le esperienze da ministro di Orlando

Orlando è stato quattro volte ministro: dell’Ambiente nel 2013-2014 con Enrico Letta presidente del Consiglio. E, ancora, due volte titolare della Giustizia prima con l’esecutivo guidato da Matteo Renzi e poi con Paolo Gentiloni a Palazzo Chigi. Infine, nel governo di Mario Draghi, ha ricoperto il ruolo di ministro del Lavoro e delle politiche sociali.

Nella corsa alle elezioni regionali della Liguria di domenica 27 e lunedì 28 ottobre, Orlando è sostenuto da un’alleanza larga di centrosinistra, che va dal Partito democratico ad Azione, passando per Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle.



