Il candidato governatore: "Alla gente non interessano le schermaglie tra leader"

Il candidato governatore del centrosinistra alle elezioni regionali in Liguria, Andrea Orlando, chiede unità all’interno della sua coalizione, che negli ultimi giorni è stata segnata da contrasti interni in particolare tra Italia Viva di Matteo Renzi e il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte. “Certo è chiaro che più si alzano i toni più la nostra partita si complica. Ma non sovrastimerei questo tema perché alla gente non interessa molto delle schermaglie tra i leader. È inutile che io lanci appelli da qui, parliamo dei temi che interessano i liguri, gli emiliano romagnoli e gli umbri”, ha detto Orlando intervenendo a ‘L’Aria che tira’ su La7.

