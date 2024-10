Il ministro degli Esteri al summit sullo sviluppo in programma dal 22 al 24 ottobre a Pescara

“Farò l’assaggiatore di gelati, una bellissima professione”, scherza il ministro degli esteri Antonio Tajani, entrando al media center di Pescara dove avrà luogo la conferenza stampa conclusiva dei lavori del G7 Sviluppo, in programma dal 22 al 24 ottobre nella città abruzzese. Il vicepremier si è infatti intrattenuto all’ingresso dell’hub dedicato alla stampa, dove ad attenderlo c’era un apposito carretto dei gelati di una nota gelateria del capoluogo adriatico, che per l’occasione ha prodotto il gusto G7. Un piacevole momento di svago per Tajani e il suo staff, che si è lasciato tentare da più di una coppetta, prima di riprendere i lavori della riunione ministeriale dei Grandi del mondo.

