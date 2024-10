Il deputato di Forza Italia commenta il successo del vertice, in corso dal 22 al 24 ottobre

“Siamo orgogliosi che la città di Pescara sia al centro di un dibattito internazionale sulla pace fondamentale”, ha detto il deputato di Forza Italia Nazario Pagano, commentando a LaPresse il successo del G7 Sviluppo organizzato a nel capoluogo adriatico dal 22 al 24 ottobre. “Non nascondo che il ministro Tajani è stato per noi fondamentale nella scelta di Pescara, soprattutto perché è riuscito a portare qui i rappresentanti dei tre paesi coinvolti nel conflitto in Medioriente: Libano, Palestina e Israele. Quello è stato certamente il momento più significativo”, ci ha tenuto a sottolineare l’onorevole forzista, che ha poi ricordato gli altri obiettivi raggiunti dalla riunione ministeriale, in particolare sul rapporto tra i paesi occidentali e il continente africano, oltre che sul focus sulle campagne vaccinali. Tutte cose che hanno permesso a Pescara di diventare “centro del dibattito internazionale”.

