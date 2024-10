Il commento a margine degli eventi della giornata conclusiva del summit

“Bilancio superpositivo, anche inaspettato perché veramente abbiamo avuto la possibilità di mettere in mostra il meglio della nostra città, non soltanto con le iniziative del G7, ma anche con le iniziative collegate”, lo ha detto a LaPresse il sindaco di Pescara, Carlo Masci, a margine degli eventi della giornata conclusiva del G7 sviluppo in corso nel capoluogo adriatico. “Ringraziamo il ministro Tajani perché ha voluto portare Pescara all’attenzione mondiale e questa per noi è veramente una cosa incredibile. Sapevamo di poter fare belle figura. Il ministro è stato eccezionale perché è stato un grandissimo ospite con tutte le persone che sono arrivate – ha aggiunto il primo cittadino – Noi gli abbiamo messo in mano la città e lui ci ha ricompensato con queste iniziative che si sono susseguite, in questi giorni, che hanno interessato tutta la città”, ha continuato Masci, che ha ribadito come “il G7 è stato vissuto intensamente dalla città e la cosa che mi è piaciuta di più è proprio questo contatto tra la città e i cittadini e le delegazioni con la passeggiata sul corso”. “Ho sentito commenti entusiasti delle persone che sono venute a fare quella passeggiata – conclude il primo cittadino – Credo che chiunque sia stato in questo G7 tornerà a casa contento e per noi questa è la cosa più bella, è la massima soddisfazione perché abbiamo promosso la città in tutto il mondo”.

