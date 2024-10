Il ddl costituzionale verso l'approdo in Aula alla Camera a fine novembre o inizio dicembre

Il ddl costituzionale sulla separazione delle carriere del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, potrebbe arrivare in Aula alla Camera a fine novembre o nei primi giorni di dicembre. È quanto apprende LaPresse da fonti parlamentari di maggioranza qualificate. Il termine per la presentazione degli emendamenti in commissione Affari costituzionali, viene spiegato, è fissato al 23 ottobre.

Successivamente verrà stabilita la loro ammissibilità e a stretto giro si cominceranno a discutere e votare, per arrivare, entro fine novembre o a inizio dicembre, a seconda di quanto stabilirà la conferenza dei capigruppo, a sottoporlo all’assemblea di Montecitorio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata