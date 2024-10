Valérie Hayer: "Ribadisco la nostra richiesta al Consiglio di seguire il parlamento nella creazione di un certificato europeo di genitorialità"

Renew Europe contro Giorgia Meloni e il disegno di legge che ha fatto della gestazione per altri un reato universale. “Dopo le leggi sulla riproduzione assistita e sull’aborto, Madame Meloni continua la sua lotta ultraconservatrice rendendo la maternità surrogata un crimine universale. Questo comporta incertezza giuridica e disagio emotivo per le famiglie già colpite”, ha scritto sul suo profilo X la presidente del gruppo dei liberali di Renew Europe al parlamento europeo Valérie Hayer. “L’amore non è un crimine. Condanno le vessazioni a cui sono soggette tutte queste famiglie italiane e ribadisco la nostra richiesta al Consiglio di seguire il parlamento nella creazione di un certificato europeo di genitorialità. Proteggiamo i nostri figli dalle misure populiste che li prendono di mira”.

Après les lois sur la PMA et l’IVG, Madame Meloni poursuit son combat ultraconservateur en faisant de la GPA un crime universel. Insécurité juridique et détresse émotionnelle à la clé pour les familles d’ores et déjà concernées. L’amour n’est pas un crime. Je condamne le… https://t.co/RzxtDDZNVt — Valérie Hayer (@ValerieHayer) October 18, 2024

