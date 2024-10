La deputata Pd alla proiezione a Montecitorio del film ‘di Io Capitano’ di Garrone

“È importante che questo film entri alla Camera dei Deputati perché è qui che le cose possono cambiare e le cose cambieranno quando cambieremo lo sguardo su queste storie, quelle di persone esattamente come noi”. Così la vicepresidente della Camera dei Deputati, l’onorevole Anna Ascani, a margine della proiezione a Montecitorio del film ‘Io Capitano’, alla presenza del regista Matteo Garrone, degli attori protagonisti e della persona che ha ispirato la scrittura del film con la sua storia personale, Mamadou Kouassi, davanti agli alunni delle scuole romane, “commossi alla fine del film”. “Quanto l’immigrazione oggi è ancora un tema al centro del nostro dibattito? Lo è in modo sbagliato. Continuiamo a parlare di numeri e di emergenze, ma non capiamo che invece il fenomeno delle migrazioni ha bisogno di essere governato con responsabilità e partendo dal senso di umanità e di dignità della persona”, commenta quindi la deputata del Partito Democratico, che sottolinea come: “Questa strage va fermata ed è con queste storie che bisogna parlare di immigrazione. Non come un problema o come emergenza, non come qualcosa di cui liberarsi, un disturbo da togliersi che troppo spesso invece è al centro del nostro dibattito pubblico”, conclude Ascani.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata