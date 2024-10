La vicepresidente Ascani: "Io ho voluto che questo film fosse qui"

Botta e risposta in Sala della Regina, alla Camera dei Deputati, durante la proiezione del film ‘Io Capitano’. Mentre la vicepresidente della Camera, l’onorevole Anna Ascani del PD, terminava il proprio intervento conclusivo, il regista Matteo Garrone ci ha tenuto a precisare che sul tema dell’immigrazione la politica non avesse fatto niente: “Siamo onesti, speriamo che loro (i ragazzi presenti in sala, ndr) facciano qualcosa. La politica non ha fatto niente”. Ascani, che dopo aver assistito lo scorso anno alla presentazione alla festa del cinema di Venezia ha fortemente voluto questa proiezione alla Camera, ha quindi precisato: “Grazie a Garrone che con la sua onestà ha detto quello che c’era da dire. Per quello che mi riguarda la politica è fatta di persone – ha aggiunto la vicepresidente – e io ho voluto che questo film fosse qui. Io ho voluto che i ragazzi fossero qui e spero che questo possa essere un passo che ci aiuta anche a far capire alla politica che c’è tanto da fare. Però la politica siamo noi, siete voi e spero che lo sguardo che oggi avete usciti da questa proiezione ci aiuterà a cambiare la politica”.

