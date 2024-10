Il presidente del Senato commenta le fughe di notizie provenienti dalle chat dei parlamentari di Fratelli d'Italia

“Ma ci mancherebbe se io mi preoccupo per una talpa, non mi preoccupo per i leoni, figurati per le talpe”. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa, a margine del forum ‘Kazakhstan – Italy: Trade Investment Opportunities on the Road to Kazakhstan’ a Palazzo Lombardia, ai cronisti che gli chiedevano se fosse preoccupato dalle fughe di notizie provenienti dalle chat dei parlamentari di Fratelli d’Italia.

