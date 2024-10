Il parlamentare Fdi a margine dell'evento 'Le radici della bellezza'

Il presidente del Senato Ignazio La Russa, all’evento dal titolo ‘Le radici della bellezza’ organizzato da Fratelli d’Italia a Brucoli, in provincia di Siracusa, ha parlato di un’iniziativa per introdurre in Senato la possibilità di portare animali domestici: “Posso anticipare qui un’iniziativa. Dobbiamo decidere in quali ambiti del Senato, non certo in aula o nella buvette, sia giunto il momento di autorizzare, con determinate precauzioni, i senatori che ne sentono la necessità a portare i propri animali domestici”.

