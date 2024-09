Silvero Sica fuori dal Tribunale di Roma: "Vie legali inevitabili, ho fiducia piena nella magistratura"

Gennaro Sangiuliano è stato ascoltato per oltre quattro ore dal procuratore capo di Roma Francesco Lo Voi in merito alla denuncia per violenza e minaccia a corpo politico e lesioni aggravate presentata a carico dell’imprenditrice Maria Rosaria Boccia. “Posso solo dire che abbiamo chiarito tutti gli aspetti della questione. Sono stati toccati tutti i punti e abbiamo ripercorso la denunzia come era giusto. Ovviamente è tutto coperto da segreto di indagine. Posso solo dire che abbiamo fatto una completa illustrazione della denunzia che il dottor Sangiuliano ha presentato a carico della signora Boccia”, ha detto Silverio Sica, avvocato dell’ex ministro della Cultura, fuori dal Tribunale di Roma. “Ministro scuro in volto e arrabbiato? No, solo scosso. Devo dire a suo onore che il ministro si è dimesso prima di ricevere qualsiasi avviso di garanzia proprio per la serenità di tutti e anche per quella sua personale che sta cercando di recuperare. Arrivare alle vie legali era inevitabile? Assolutamente sì, perché sarebbe rimasto il sospetto di un ministro ricattabile o ricattato da chissà chi. Se ho fiducia nella magistratura? Ho fiducia piena nella magistratura”, ha aggiunto il legale.

