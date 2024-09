La segretaria del Pd: "Noi abbiamo sempre tenuto una linea chiarissima"

“Noi sulla Rai abbiamo tenuto una linea chiarissima: siccome è entrata in vigore una normativa europea che chiede di rendere finalmente la Rai indipendente dalla politica e dai partiti, noi vogliamo che si faccia subito questa riforma. Che senso ha rinnovare ora un Cda che comunque sarebbe già a scadenza. Solo per spartirsi delle poltrone?”. Così la segretaria Pd Elly Schlein intervenendo nella puntata di ‘Di Martedì’ in onda su La7.

