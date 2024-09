Andrà regolarmente in onda 'Affari Tuoi' con Stefano De Martino essendo un programma registrato

A causa di uno sciopero alla Rai di impiegati, tecnici, operai e quadri dell’azienda sono saltati alcuni programmi del palinsesto. Su Rai1 ‘Tg1 Mattina’ (sostituito dall’informazione di Rai News), ‘Unomattina’ (sostituito da Diario di Unomattina), ‘Storie italiane’ (sostituito da Linea Verde), ‘È sempre mezzogiorno’ (sostituito da un best of della trasmissione), ‘La Volta Buona’ (idem), ‘La Vita in diretta’. Su Rai2 ‘Tg2 Italia Europa’ (sostituito da Candice Renoir), ‘I fatti vostri’ (sostituito dalla cerimonia di restituzione del tricolore degli atleti italiani dopo le Olimpiadi di Parigi 2024). Su Rai3 ‘Buongiorno Italia’, ‘Buongiorno Regione’, ‘Agorà’ (sostituito da Guardia, ladro e cameriera), ‘Restart‘ (sostituito da un documentario di Geo), ‘Elisir‘ (sostituito da I due compari). Mentre stasera andrà regolarmente in onda ‘Affari Tuoi’ con Stefano De Martino, in quanto si tratta di un programma registrato.

