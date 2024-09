La presidente del Consiglio a New York all'Assemblea dell'Onu: "La grande sfida è arrivare a un cessate il fuoco"

La “grande sfida sul Libano è arrivare in qualche maniera a un cessate il fuoco”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, affermando che “una guerra su larga scala in Libano non conviene a nessuno“. L’Italia, ha proseguito, “sta continuando a passare i nostri messaggi di moderazione, stiamo lavorando ovviamente come sempre con i nostri alleati, anche in qualità di Presidenti G7 e con loro dobbiamo valutare quali sono eventualmente le iniziative da portare avanti. Ci sono delle interlocuzioni che si stanno muovendo, chiaramente partendo dalla necessità di fare tutti qualche passo indietro“.

