La presidente del Consiglio attesa al Palazzo di Vetro martedì, prima riceverà il 'Global Citizen Award 2024'

Dopo la visita fra gli stand di Expo Divinazione, in occasione dell’inaugurazione del G7 Agricoltura, a Siracusa Giorgia Meloni è volata a New York. Si articolerà su due giorni l’agenda nella Grande Mela della premier, che torna al Palazzo di Vetro dell’Onu per la 79esima Assemblea generale e riceverà il ‘Global Citizen Award 2024’.

Alla vigilia del viaggio negli Usa Meloni ha usato parole al miele per il made in Italy: “Trovo molto intelligente l’iniziativa del ministro Lollobrigida di raccontare in un posto così straordinario come l’isola di Ortigia la straordinaria capacità che i nostri agricoltori hanno di produrre un pezzo fondamentale e straordinario conosciuto dappertutto come il made in Italy”.

Gli impegni di Meloni a New York

Gli impegni oltreoceano della premier prenderanno il via lunedì mattina (ora locale) con un intervento al Vertice del Futuro, in cui è prevista l’adozione per consenso di una dichiarazione politica a livello di leader, il cosiddetto ‘Patto per il Futuro’, corredata da due allegati – uno sul digitale e un altro sulle generazioni future. Nella serata di lunedì, la presidente del Consiglio parteciperà alla serata organizzata dall’Atlantic Council, dove dalle mani di Elon Musk riceverà il ‘Global Citizen Award 2024’. I premi vengono consegnati ogni anno a margine della settimana di alto livello dell’Assemblea Generale Onu a personalità internazionali che più si sono distinte a livello globale. Meloni sarà premiata “per il suo ruolo pionieristico di prima donna capo di Governo in Italia, il suo forte sostegno all’Unione europea e all’alleanza transatlantica nonché per la sua presidenza del G7 nel 2024”.

Martedì l’intervento all’Assemblea generale dell’Onu

Martedì, ancora, Meloni prenderà parte alla sessione di apertura del dibattito di alto livello della 79ma Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il tema scelto per quest’anno è ‘Non lasciare indietro nessuno: agire insieme per promuovere la pace, lo sviluppo sostenibile e la dignità umana per le generazioni presenti e future’. E a seguire la premier interverrà, su invito del presidente Usa Joe Biden, al Vertice della Coalizione globale contro la minaccia delle droghe sintetiche. È in programma poi per le 19.30 di martedì (l’1.30 di mercoledì in Italia) l’intervento della premier all’Assemblea generale Onu. La premier offrirà il punto di vista dell’Italia sui principali temi dell’agenda internazionale, a partire dalla guerra in Ucraina e in Medio Oriente, e sulle grandi sfide globali come il governo dei flussi migratori e il contrasto all’immigrazione illegale di massa, la lotta alla criminalità internazionale, lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Particolare attenzione sarà riservata alle iniziative della presidenza italiana del G7, al nuovo approccio di relazioni paritarie lanciato dall’Italia nei confronti dell’Africa e alla necessità di costruire un nuovo rapporto con il Sud globale. Il programma di Meloni potrebbe arricchirsi di una serie di incontri bilaterali, al momento in fase di definizione.

