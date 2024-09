La premier a Siracura: "Le polemiche ci sono sempre in Italia. Le lasciamo agli altri, io preferisco lavorare"

“Questo evento ruota attorno alla presidenza italiana del G7 in cui i ministri si incontreranno per parlare dei problemi degli agricoltori e della pesca per la prima volta. Trovo molto intelligente l’iniziativa del ministro Lollobrigida di raccontare in un posto così straordinario come l’isola di Ortigia la straordinaria capacità che i nostri agricoltori hanno di produrre un pezzo fondamentale e straordinario conosciuto dappertutto come il made in Italy. L’esportazione italiana di prodotti italiani agroalimentari varrà fino 70 miliardi di euro. È la nostra forza più grande“. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni intervenendo a Siracusa all’inaugurazione di Divinazione Expo nell’ambito del G7 Agricoltura e pesca.

Meloni: “Io lavoro, le polemiche le lasciamo agli altri”

“Le polemiche ci sono sempre in Italia, io preferisco lavorare, se mi consente, le lasciamo agli altri”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a margine di Divinazione Expo, nell’ambito del G7 Agricoltura a Siracusa, rispondendo a una domanda sulle polemiche dopo la forte ondata di maltempo che ha colpito in particolare l’Emilia-Romagna e le Marche nei giorni scorsi.

