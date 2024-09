Sorrisi, abbracci e un brindisi per Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni e Riccardo Magi

Sorrisi, abbracci e un brindisi per Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni e Riccardo Magi. I leader del campo largo si sono infatti confrontati in un lungo dibattito in occasione della prima festa nazionale di Alleanza Verdi e Sinistra a Roma. I cinque leader, dopo aver scavalcato pozzanghere e fango causati dalla forte pioggia che ha colpito la capitale poco prima dell’inizio dell’incontro, si sono riuniti intorno a un tavolino e hanno brindato insieme con la birra.

