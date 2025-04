Il ministro dell'Agricoltura: "Le tariffe non ci entusiasmano ma nemmeno ci spaventano più di tanto"

“Noi crediamo che gli statunitensi non rinunceranno ai prodotti italiani e sempre più aumenteremo la promozione perché se ne acquistino tanti da garantire la conferma dei record che abbiamo già raggiunto“. Così il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, a margine di ‘Operawine’ a Verona, in merito ai dazi sui prodotti europei annunciati dal presidente americano Donald Trump e al loro possibile impatto sull’agroalimentare italiano. “L’Italia quest’anno ha raggiunto il record di export del vino mai conseguito nella storia e il record di export nell’agroalimentare, con 70 miliardi, mai conseguito nella storia. Siamo la prima agricoltura d’Europa, superando Francia e Germania per valore aggiunto. Già abbiamo conseguito questi e tanti altri risultati che però per noi non sono un punto d’arrivo ma una base di partenza. Il quadro dei dazi non ci entusiasma, lo abbiamo detto, ma nemmeno ci spaventa più di tanto“, ha aggiunto Lollobrigida.

