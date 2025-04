La presidente del Consiglio in un videomessaggio per l'inaugurazione del MSC Miami Cruise Terminal di Miami

“Mai come ora l’economia del mare è centrale nelle strategie nazionali e rappresenta un asset su cui stiamo puntando con grande determinazione, perché è ciò che siamo che di fatto ci impone di farlo. Siamo infatti una nazione marittima, una nazione al centro del Mediterraneo, un ponte naturale tra l’Europa, l’Africa e il Medioriente, ma anche la cerniera tra i due grandi spazi marittimi del mondo, l’Atlantico da una parte e l’Indo-pacifico dell’altro. Tutto questo rende l’Italia centrale nelle dinamiche globali, e ci offre anche straordinarie opportunità. Penso ad esempio alla possibilità di diventare – come stiamo cercando di fare – l’hub energetico d’Europa, per far incontrare l’offerta, esistente e potenziale, del Continente africano con la domanda europea di energia. Così come penso all’opportunità di essere il punto di arrivo o lo snodo di una vasta rete di interconnessioni economiche e infrastrutturali. Come è nel caso del corridoio Imec, che punta a collegare le città portuali dell’India, del Medioriente e dell’Europa e che ci consentirebbe di liberare un enorme potenziale per il nostro commercio e per le nostre imprese, a partire ovviamente da quelle che rientrano proprio nell’ambito della blue economy”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un videomessaggio per l’inaugurazione del MSC Miami Cruise Terminal di Miami. “Siamo insomma determinati a proseguire in questa direzione – aggiunge la premier -, perché il nostro obiettivo è diventare sempre più protagonisti nell’economia del mare, lavorando insieme per unire la nostra grande tradizione marittima alle innovazioni che possono far evolvere e sviluppare il settore. Ricopriamo già una posizione di leadership nella cantieristica, nell’industria armatoriale, nella crocieristica e in tanti ambiti, ma io sono convinta che ci sia ancora un grande potenziale inespresso e che sia nostro dovere lavorare per liberarlo. Perché l’Italia ha già dimostrato di saper fare cose incredibili, ma ha le carte in regola per continuare a stupire e per lasciare ancora il mondo a bocca aperta“.

