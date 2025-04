Il videocollegamento con il leader del Carroccio, Matteo Salvini

“Spero che gli Stati Uniti e l’Europa possano creare una partnership molto stretta. C’è già un’alleanza, ma spero sia più forte. Spero ci sposteremo in futuro a una situazione di zero dazi con una zona di libero scambio tra l’Europa e l’America”. Così Elon Musk, in videocollegamento con il congresso della Lega a Firenze e ‘intervistato’ dal leader del Carroccio Matteo Salvini, in merito alla situazione dei dazi annunciati dal presidente americano Donald Trump.

