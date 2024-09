L'appello dei manifestanti a sostenere il referendum sulla riforma della legge di cittadinanza

Un gruppo di attivisti, che si batte per una riforma della legge di cittadinanza, ha momentaneamente interrotto il dibattito tra i leader del campo largo organizzato in occasione della prima festa nazionale di Alleanza Verdi e Sinistra, a Roma. Nel momento in cui Elly Schlein ha preso la parola due manifestanti si sono avvicinati sotto al palco mostrando una maglia con stampata una scritta in appoggio al referendum appena lanciato da diverse associazioni. Al termine del talk sono stati quindi invitati a salire sul palco e Annalisa Ramòn ha potuto lanciare un appello a tutti i partiti presenti – Pd, Avs, Movimento 5 Stelle e +Europa – affinché possano sostenere il referendum.

