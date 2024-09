Presentata 'Terra', il primo evento nazionale di Alleanza Verdi e Sinistra

Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli alla presentazione di ‘Terra’, la prima festa nazionale di Alleanza Verdi e Sinistra. “Un appuntamento importante per costruire un’alternativa alla pessima destra che disgoverna questo Paese. Noi siamo in campo per costruire quest’alternativa”, dice Fratoianni da Roma. “Noi oggi lanciamo un progetto di terra comune per costruire il programma dell’alleanza del centrosinistra e mandare all’opposizione questa destra”, fa eco Bonelli. Il leader di SI commenta anche la nuova normativa sulle occupazioni delle case: “È ridicola, se vogliono risolvere il problema abitativo in questo Paese rifinanzino il fondo affitto sulla morosità incolpevole che hanno svuotato”. Infine, un commento anche sul perimetro del campo largo, in considerazione dell’interlocuzione con Matteo Renzi: “Il perimetro serve se è credibile ed è in grado di portare al voto milioni di italiane e italiane che si sono sentite deluse. Se la discussione è su chi sta dentro o fuori non serve a niente”. “Non ci sono veti”, ribadisce in conclusione il segretario dei Verdi.

