Respinta la richiesta delle opposizioni di voto segreto

L’Aula della Camera ha bocciato gli emendamenti delle opposizioni in tema di cittadinanza al ddl Sicurezza, compreso quello di Azione sullo Ius scholae che, ricalcando la proposta di FI scaturita dal dibattito di questa estate, chiedeva di riconoscere la cittadinanza ai minori figli degli stranieri al termine di un ciclo scolastico di 10 anni. La Camera ha respinto l’emendamento con 169 no, 126 sì e 3 astenuti. Anche Forza Italia, come annunciato prima del voto da Paolo Emilio Russo, ha votato contro. Respinta la richiesta delle opposizioni di voto segreto, la votazione è avvenuta a scrutinio palese.

