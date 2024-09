La presidente del Consiglio impegnata in un bilaterale con il presidente ucraino Zelensky: "Sull'Ucraina non dobbiamo mollare"

A Villa d’Este a Cernobbio, a margine del Forum Ambrosetti, Giorgia Meloni ha incontrato Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino era intervenuto ieri alla prima giornata del simposio. I due leader hanno discusso degli ultimi sviluppi della situazione sul terreno e delle più immediate necessità dell’Ucraina in vista dell’inverno e a fronte dei continui attacchi russi contro la popolazione civile e contro le infrastrutture critiche. La premier ha ribadito la centralità del sostegno all’Ucraina nell’agenda della Presidenza italiana del G7 e il continuo impegno a favore della legittima difesa dell’Ucraina e di una pace giusta e duratura. Particolare attenzione è stata dedicata, infine, al tema della ricostruzione, anche in vista dello svolgimento nel 2025 in Italia della prossima Ukraine Recovery Conference.

Il bilaterale è terminato dopo circa 40 minuti e ai cronisti che le chiedevano come fosse andato l’incontro la premier ha risposto: “bene”. La presidente del Consiglio si è poi spostata al panel moderato dal direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana sulla presidenza del G7 e il ruolo dell’Italia nello scenario globale ma nell’occasione è tornata sul caso che ha portato alle dimissioni di Gennaro Sangiuliano.

Meloni su Sangiuliano: “Vicenda privata, il governo non sarà indebolito”

“Se qualcuno pensa che questioni come queste possano indebolire il governo, temo che non accadrà. E’ morto il re, viva il re. Si è dimesso un ministro, buon lavoro al nuovo ministro” ha sottolineato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo al Forum Ambrosetti a Cernobbio, in riferimento al caso dell’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e alle sue dimissioni.

“C’è stata una forte campagna mediatica che ha trasformato una questione privata in un fatto pubblico. È un precedente al quale non intendo prestarmi, ed è la ragione per la quale inizialmente non ho accettato le dimissioni” del ministro Sangiuliano. “Le ho accettate quando le ha presentate come irrevocabili perché voleva liberarsi dalla condizione di ministro perché capiva, come capisco io, che l’autorevolezza del governo non poteva continuare ad essere sottoposta a questa pressione mediatica” ha evidenziato la numero uno di Palazzo Chigi.

“Ringrazio ancoro una volta Gennaro Sangiuliano, come sempre le cose che si costruiscono fanno molto meno rumore, meno notizia, è stato importante il lavoro che il ministro ha fatto” le parole della leader dell’esecutivo. “È stato intelligente chiudere la vergogna tutta italiana di musei e siti chiusi durante i giorni di festa”, ha aggiunto.

Meloni: “Boccia? Ho idea opposta su come donne guadagnano spazio”

“Non credo di dover battibeccare con questa persona (Maria Rosaria Boccia, ndr). Ma lo dico per le tante donne che hanno guardato a questa vicenda come l’ho guardata io. La mia idea su come una donna debba guadagnarsi uno spazio nella società è diametralmente opposto di quella che ha questa persona” ha affermato la presidente del Consiglio davanti alla platea del 50° Forum Teha di Cernobbio.

Meloni: “Intendo fare mio lavoro fino a fine legislatura”

“Intendo fare il mio lavoro, intendo farlo bene e fino alla fine della legislatura” ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo al Forum Ambrosetti a Cernobbio, in riferimento alle dimissioni del ministro Sangiuliano. “Il governo ha fatto quello che doveva fare, per me è importante che il governo mantenga la sua autorevolezza, spero che Alessandro Giuli possa continuare l’ottimo lavoro di Gennaro Sangiuliano“.

Meloni scherza su governo: “È il nono più longevo, se arrivo a Natale è sesto”

“Oggi guido il nono Governo più longevo della storia, se arrivo a Natale sarà il sesto. È una classifica facilissima da risalire“. Usa l’ironia Giorgia Meloni, davanti alla platea del Forum Ambrossetti di Cernobbio. “A Pasqua? Devo ancora fare i conti perché sono scaramantica. Quando supero il Natale studio la Pasqua. Ma a parte gli scherzi, vi rendente conto di quanto l’abbiamo pagata? La stabilità è una chiave di volta”, ha concluso.

Meloni: “Risorse su manovra non sono molte, non si possono sperperare”

“La situazione economica non è facile, le risorse a disposizione non sono molte, credo però che la differenza la fa molto come le risorse vengono utilizzata. Sono fiera dei risultati economici in un contesto impossibile”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo al Forum Ambrosetti a Cernobbio, parlando della necessità “di mantenere una politica di bilancio che racconti che la stagione dei bonus e dei soldi buttati dalla finestra è finita. Ci sono pochi soldi? Non si possono sperperare. Le priorità che danno il moltiplicatore maggiore? Imprese che assumono, salari, difesa del potere di acquisto, salute e natalità”, ha aggiunto Meloni, “noi abbiamo messo le risorse su questo. Ha funzionato? Credo che vada proseguita questa strategia”.

Ue, Meloni: “Non ho motivo di credere che non ci verrà riconosciuto ruolo”

Sulla nomine del commissario italiano “la settimana prossima dovrebbe arrivare qualche novità. Siamo in dirittura di arriva sull’annuncio da parte della presidente della commissione europea. Non ho motivo di credere che all’Italia non verrà riconosciuto quello che le spetta. Non perché Giorgia Meloni è simpatica o antipatica ma per la forza che l’Italia ha”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo intervento al Forum Ambrosetti a Cernobbio, dicendosi ottimista. “Non è dignitoso sostenere che poiché FdI non aveva votato per il rinnovo, von der Leyen se lo sarebbe segnato al dito e non avrebbe riconosciuto all’Italia il ruolo che merita. Se fossi von der Leyen mi arrabbierei molto”.

Usa, Meloni: “Tranquillizzo sui rapporti con Italia comunque vada”

“Le grandi nazioni non modificano i loro sistemi di alleanze. Tranquillizzo sul rapporto tra Italia e Usa comunque vada“. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo intervento al Forum Ambrosetti a Cernobbio, rispondendo a una domanda sulle elezioni americane e i rapporti tra Italia e Usa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata