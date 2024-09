L'imprenditrice replica alla premier che aveva detto: "La mia idea su come una donna debba guadagnarsi uno spazio nella società è diametralmente opposta di quella che ha questa persona"

Maria Rosaria Boccia risponde alle parole di Giorgia Meloni che l’ha criticata in occasione del Forum Ambrosetti a Cernobbio. “Ogni donna deve essere libera di vivere la propria essenza, nel rispetto degli spazi altrui. Per comprendere appieno gli spazi conquistati, è necessaria l’umiltà di ascoltare la storia con una mente aperta. Solo così possiamo definire quegli spazi fino a raggiungere la dimensione della verità, che apre la possibilità di scegliere consapevolmente e comprendere che ci sono strade diametralmente opposte tra cui scegliere”, ha detto Boccia in un post su Instagram in cui tagga la premier e posta due immagini, un frame della presidente del Consiglio che si tocca il naso e il titolo di un sito con le sue dichiarazioni di stamattina: “la mia idea su come una donna debba guadagnarsi uno spazio nella società è diametralmente opposta di quella che ha questa persona”.

Boccia: “Da Meloni colpo al vento, metta da parte guantoni”

“Tuttavia, ciò che vedo è una donna pronta allo scontro, che affronta la situazione con la forza di un pugile, che soffia il naso dopo il jab, ma non vede di aver sferrato un colpo al vento, senza intaccare la verità. Metta da parte i guantoni: sono la gentilezza e le carezze ciò di cui c’è bisogno”, ha aggiunto l’imprenditrice.

