Il leader di Kiev ha incontrato prima di intervenire ambasciatore e senatori Usa

“Dobbiamo arrivare a eventuali negoziati in posizione di forza altrimenti perderemmo i nostri territori e la nostra nazione. Per questo ci serve il sostegno dei nostri partner”. Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, intervenendo al Forum Ambrosetti di Cernobbio.

Zelensky: “Vogliamo porre fine a guerra ma Russia non ci lascia scelta”

“L’Ucraina vuole porre fine a questa guerra ma non attraverso la distruzione della nostra nazione. La Russia non ci lascia scelta se non quella di lottare per le nostre vite”, ha aggiunto Zelensky.

Zelensky: “Portare guerra in Russia affinché Putin senta pressione”

“Stiamo portando la guerra in Russia affinché Putin senta pressione e si possa cercare la pace”, ha aggiunto Zelensky. “Noi non vogliamo la terra russa, è Putin che ha occupato il nostro territorio, vuole distruggere il nostro Stato e privarci della nostra sovranità”.

Zelensky: “Italia sta facendo di tutto per arrivare alla pace”

“L’Italia sta facendo di tutto per arrivare alla pace” secondo la proposta di Kiev. “L’Ucraina non chiede niente di più che non dover seppellire i propri familiari perché sono stati uccisi dai missili russi”. “All’Italia – ha aggiunto – non chiediamo nulla di più di quello che sta facendo”.

Zelensky: “Ottimi rapporti con Tajani, grato per sistemi difesa”

“Abbiamo ottimi rapporti con il ministro Tajani. Sono grato per i sistemi di difesa messi a disposizione da voi e dalla Francia. Ci hanno aiutato a salvare vite”, ha aggiunto Zelensky.

Zelensky: “Agito nel Kursk per evitare avanzata russa nel nord”

L’Ucraina ha deciso di agire con un’operazione offensiva nella regione russa di Kursk “per prevenire un’offensiva russa nel nord del Paese”. Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, intervenendo al Forum Ambrosetti di Cernobbio. “Dovevamo essere rapidi”, ha aggiunto.

Leader di Kiev incontra prima di intervenire ambasciatore e senatori Usa

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, l’ambasciatore degli Stati Uniti d’America Jack Markell e un gruppo di senatori del Congresso americano, hanno avuto un colloquio di circa un’ora a Villa d’Este a Cernobbio. Il Presidente Zelensky si è detto molto impressionato dal Forum Teha Ambrosetti in corso sul lago di Como.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata