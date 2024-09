Al Forum Ambrosetti la premier aveva detto: "La mia idea su come una donna debba guadagnarsi uno spazio nella società è diametralmente opposto di quella che ha questa persona"

“‘Questa persona’ è proprio una dilettante”. Maria Rosaria Boccia sui social replica con ironia dopo che Giorgia Meloni, dal Forum Ambrosetti di Cernobbio, era tornata sul caso Sangiuliano e sulla “mancata consulente” del ministero della Cultura. La premier, parlando delle dimissioni del ministro della Cultura aveva detto: “La mia idea su come una donna debba guadagnarsi uno spazio nella società è diametralmente opposto di quella che ha questa persona”. Nella storia pubblicata su Instagram, Boccia si è geolocalizzata a Cernobbio.

Il post di Francesca Pascale: “Dilettanti”

L’ironia di Boccia però sembra diretta anche a Francesca Pascale. L’ex compagna di Silvio Berlusconi infatti, nelle scorse ore, ha pubblicato una storia su Instagram con una foto del fondatore di Forza Italia ed ex premier che cammina pensieroso, la scritta ‘Dilettanti’ e l’hashtag #silviocimanchi.

Non è la prima volta che Boccia utilizza i social per replicare in presa diretta alle dichiarazioni di Sangiuliano o della stessa premier Meloni. L’imprenditrice al centro della bufera che ha travolto l’ormai ex titolare della Cultura ieri ha rilasciato la sua prima intervista televisiva, a In Onda su La7, nella quale ha dichiarato di non aver mai ricattato il ministro né di aver cercato visibilità.

Il legale dell’ex ministro: “Pressioni illecite da Boccia”

“La denuncia è in via di elaborazione e intendiamo depositarla all’attenzione dei magistrati all’inizio della prossima settimana. Mi incontrerò con l’ex ministro Sangiuliano e procederemo allegando all’esposto anche una serie di documenti che dimostrato l’assoluta correttezza della condotta del mio assistito. È innegabile che l’ex ministro, a mio modo di vedere, è stato oggetto di pressioni illecite da parte della dottoressa Boccia che, a mio mondo di vedere ma la decisione spetterà ai magistrati, prefigurano il reato di tentata estorsione”. Così l’avvocato Silverio Sica, legale dell’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. “Nell’atto che metteremo a disposizione dei pm forniremo una ricostruzione cronologica e dettagliata di questa vicenda che è e resta privatissima”, conclude l’avvocato.

L’ex marito di Boccia: “Non invidio il ministro”

“Non sono stupito e non invidio neanche il ministro perché quello che passerà non se lo può neanche immaginare”. Queste le parole dell’ex marito di Maria Rosaria Boccia, raggiunto telefonicamente in esclusiva da ‘4 di sera’, programma condotto da Paolo Del Debbio in access prime-time su Retequattro. “Se vuole le lascio il numero del mio avvocato che mi sta curando il divorzio dopo dieci anni con la signora, e non dottoressa, signora e ripeto signora”, aggiunge. Quando gli viene chiesto se sono stati sposati per dieci anni, l’uomo risponde: “Ma lei è pazzo? Dieci anni con la signora Boccia? Assolutamente no, un anno mi è bastato e mi è avanzato”. E conclude: “Io non vorrei proprio essere rilevante, mi creda, perché un anno mi è bastato e avanzato. A me non interessano i riflettori, mi interessa solo stare lontano da quella persona”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata