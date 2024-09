La premier al Forum Ambrosetti intervistata dal direttore del Corriere della Sera Fontana

“Non credo di dover battibeccare con questa persona (Maria Rosaria Boccia, ndr). Ma lo dico per le tante donne che hanno guardato a questa vicenda come l’ho guardata io. La mia idea su come una donna debba guadagnarsi uno spazio nella società è diametralmente opposto di quella che ha questa persona”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni nel suo intervento al Forum Ambrosetti a Cernobbio. La premier ha risposto così al direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, che gli chiedeva di commentare l’appello che le era stato rivolto dalla donna al centro della bufera che ha portato alle dimissioni del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

