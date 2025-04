Il ministro degli Esteri commenta la condanna alla leader del Rassemblement National

“La condanna a Le Pen? Come sempre ho detto io sono un garantista e per me la Le Pen è innocente fino al terzo grado di giudizio. Certo è singolare la vicenda del braccialetto”. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani commenta la sentenza alla presidente del Rassemblement National Marine Le Pen, condannata a quattro anni di carcere, di cui due da scontare con braccialetto elettronico, e a cinque anni di ineleggibilità.

