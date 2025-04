Il vicepremier: "Ci sono altre grandi possibilità"

“Il governo ha già un piano di azione per arrivare ed esplorare nuovi mercati. Dovremmo essere presenti nel mercato americano, aspettiamo vedremo le contromisure adottate dall’Ue, vedremo la lista dei prodotti americani sui quali intervenire cercando di fare in modo che ci sia sempre un dialogo per non arrivare a una guerra dei dazi che non fa bene a nessuno”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani fuori dalla Camera dei deputati. “Chiaro che quando si precludono spazi di esportazioni se ne cercano altri. Esporteremo in Cina ma ci son anche altri mercati come il Giappone, l’India, il Canada, il Sud africa. Ci sono grandi possibilità e per questo ho deciso di riformare il ministero degli Esteri”.

