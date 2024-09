Il segretario di +Europa in piazza a Roma: "Riguarda il futuro dell’Italia"

Una proposta referendaria per abbassare da 10 a 5 gli anni di residenza e reddito in Italia necessari per poter chiedere la cittadinanza. É il quesito depositato dal segretario di +Europa Riccardo Magi in Corte di Cassazione. Assieme a lui in Piazza Cavour a Roma Sonny Olumati di Italiani senza Cittadinanza con alcuni membri dell’associazione, Antonella Soldo di Meglio Legale, Matteo Hallissey dei Radicali e l’ex Pd Pippo Civati.

“La riforma della legge sulla cittadinanza non riguarda soltanto chi vive questa situazione, riguarda il futuro dell’Italia” dichiara Magi. “Riguarda la possibilità di dare un futuro a questo paese. Non bisogna avere paura di fare questa affermazione. È la realtà che i demografi e i sociologi ci mettono davanti agli occhi, se non vogliamo guardarla con sguardo ideologico. Parliamo di un provvedimento che può toccare 2.300.000 persone. Più i loro figli che sono circa 500.000 bambini e bambine. Una riforma ragionevole ma anche rivoluzionaria”.

