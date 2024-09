Il segretario di +Europa in piazza a Roma: "Riguarda il futuro dell’Italia"

Il vicepresidente di Italiani senza Cittadinanza Sonny Olumati a sostegno della proposta referendaria di Riccardo Magi (+Europa) per abbassare da 10 a 5 gli anni di residenza e reddito in Italia necessari per poter chiedere la cittadinanza. Con lui alcuni membri dell’associazione che da anni chiede regole più semplici e tempi più brevi per ottenere la lo status di cittadino per chi vive in Italia ma non ha genitori Italiani. Davanti alla Corte di Cassazione con loro anche Antonella Soldo di Meglio Legale, Matteo Hallissey dei Radicali e l’ex deputato Pd Pippo Civati. “Meno male che siamo davanti alla Cassazione per un motivo positivo” scherza Olumati. “Con questa proposta porteremo da dieci a cinque anni i tempi di attesa e di residenza per diventare cittadini. Allineandoci al resto d’Europa. Potrebbe essere questo l’inizio di una mini rivoluzione. Di un’Italia migliore. Di un’Italia che dia più diritti a tutti senza dimenticare nessuno, vedremo” conclude.

