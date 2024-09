Il ministro a un evento a Palazzo Marino, a Milano

Sul codice della strada “conto che il parlamento, dopo un ampio dibattito, entro settembre approvi in via definitiva il testo”. Così il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, alla conferenza stampa di presentazione della campagna ONU sulla sicurezza stradale “United Nations Global Campaign for road safety” a Palazzo Marino, a Milano.

