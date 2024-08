Il ministro a margine del sopralluogo al cantiere per la riqualificazione dell'Autodromo Nazionale di Monza

Il ministro delle infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini risponde alle domande dei cronisti sull’approvazione del nuovo codice della strada, parlando a margine del sopralluogo al cantiere per la riqualificazione dell’Autodromo Nazionale di Monza: “A me sarebbe piaciuto che il Parlamento lo approvasse entro questa pausa estiva. Ci sono ancora tanti e tanti emendamenti, è un anno che è in discussione in Parlamento a questo benedetto nuovo codice della strada e che dal mio punto di vista risparmierà vite e incidenti”. Tornando poi sulla questione degli autovelox illegali sequestrati in molti comuni d’Italia, il ministro ha detto: “L’autovelox in punti pericolosi è sacrosanto e io invito i sindaci a metterli là dove c’è un asilo, un ospedale, una scuola e dove ci sono tanti incidenti. Non servono invece le migliaia di autovelox ‘furbetti’ a ripetizione, magari nascosti, magari mal segnalati che non c’entrano niente con la sicurezza ma servono solo a tassare chi va a lavorare”.

