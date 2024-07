Il sottosegretario alla Giustizia: "Stiamo lavorando per dare una risposta seria e strutturale al problema del sovraffollamento e alla umanizzazione della pena"

Ventotto milioni di euro di investimenti per l’edilizia penitenziaria: lo ha annunciato Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e sottosegretario di Stato alla Giustizia. “Nel comitato misto paritetico Mit/Giustizia di oggi, sono stati approvati ulteriori e importanti interventi di edilizia penitenziaria per un valore di oltre 28 milioni di euro”, ha affermato. “Diciannove milioni sono stati stanziati per dare finalmente avvio ai lavori per la costruzione del nuovo carcere di San Vito al Tagliamento, opera fondamentale per migliorare le condizioni detentive e alleggerire la pressione carceraria nel quadrante nord-est. Sempre nell’ambito del provveditorato del Triveneto, sono stati destinati 1,3 milioni di euro per il recupero di 30 posti detentivi attualmente inagibili presso il carcere di Tolmezzo e 3,1 milioni per la ristrutturazione dell’Istituto Penale per Minori di Rovigo. Particolarmente importanti per fronteggiare il sovraffollamento sono, inoltre, gli interventi approvati per la costruzione di due nuove padiglioni da 80 posti ciascuno a Civitavecchia e a Viterbo, per un investimento totale di 5 milioni di euro”, ha aggiunto Delmastro.

“Questi nuovi 160 posti detentivi permetteranno un netto miglioramento delle condizioni detentive nel Lazio. Abbiamo ereditato una situazione catastrofale. Stiamo lavorando per dare una risposta seria e strutturale al problema del sovraffollamento e alla umanizzazione della pena, che si consegue anche e soprattutto per il tramite dell’edilizia penitenziaria, senza cedere a provvedimenti svuota carcere che, come visto in passato, non contribuiscono a risolvere il problema ma solo ad erodere il principio di certezza della pena”.

