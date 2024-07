Sono 57 i suicidi in cella da inizio 2024. In aumento gli atti di autolesionismo

I detenuti presenti nelle Carceri italiane sono 61.134; i posti regolarmente disponibili ammontano a 47.004, rispetto alla capienza regolamentare di 51.269 (con un divario di –4.240 posti). Da un ulteriore approfondimento si evince che tale criticità è dovuta all’attuale inagibilità di diverse camere di pernottamento e in alcuni casi di intere sezioni detentive (come per esempio San Vittore, dove l’indice di sovraffollamento si attesta al 224,38% ed è l’Istituto che sui 190 detiene il massimo primato). A livello nazionale la criticità sovraesposta determina un indice di sovraffollamento del 130,06%. Lo rileva il presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale Felice Maurizio D’Ettore nella ‘Analisi dei dati e loro impatto sul sistema penitenziario: il sovraffollamento e gli eventi critici’.

57 suicidi da inizio 2024

Le persone detenute che dall’inizio dell’anno e fino al 29 luglio 2024 si sono suicidate in carcere sono 57. Analizzando i dati personali, si rileva che delle 57 persone morte per suicidio 52 erano uomini e 2 donne. Riguardo alla nazionalità, 32 erano italiane e 25 straniere, provenienti da 15 diversi Paesi. Le fasce d’età più presenti sono quelle tra i 26 e i 39 anni (27 persone) e tra i 40 e i 55 anni (14 persone); le restanti si distribuiscono nelle classi 18–25 anni (6 persone), 56-69 anni (9 persone) e ultrasettantenni (1 persone). Si rileva che l’età media delle 57 persone che si sono suicidate è di circa 40 anni.

Aumentano atti autolesionismo in cella

Gli atti di autolesionismo in cella dall’inizio del 2024 sono stati 7.430 a fronte di 7.216 registrati in tutto il 2023. Quindi 214 in più, quando mancano ancora 5 mesi alla fine dell’anno. Aumentano anche le aggressioni: i ferimenti nel 2024 sono stati 374 a fronte dei 365 del 2023. Le colluttazioni nel 2024 sono state 171 i più del 2023: 2.862 contro 2.691.Tre rivolte nel 2024. L’anno sorso erano state 2.

