Momento di relax per la presidente del Consiglio prima dell'incontro con Xi Jinping

“Un compleanno in stile cinese”. Rimbalzano sui social cinesi i video della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un momento di relax in un ristorante tradizionale cinese, con musiche e costumi tipici, durante la sua visita a Pechino. In uno dei video si vede Meloni che sorride a favore di telecamera, così come anche la figlia Ginevra, mentre si festeggia un compleanno con una “cena imperiale” al Museo della gastronomia reale cinese.

