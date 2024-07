L’incontro fra la premier e il presidente Cinese è durato più di un'ora e mezza. A seguire la cena offerta dal leader asiatico

Prosegue la visita di Giorgia Meloni in Cina. La presidente del Consiglio è arrivata alla Diaoyutai State House, a Pechino, per l’incontro con il presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping. L’incontro fra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il presidente della Repubblica Popolare Cinese, Xi Jinping, è durato più di un’ora e mezza. A seguire la cena offerta dal leader asiatico.

Meloni a Xi: “Insicurezza crescente, Pechino fondamentale per stabilità e pace”

“C’è una insicurezza crescente a livello internazionale e io penso che la Cina sia inevitabilmente un interlocutore molto importante per affrontare tutte queste dinamiche, facendolo partendo dai rispettivi punti di vista, per ragionare insieme di come garantire stabilità e pace in un interscambio libero”, ha detto Meloni nel corso dell’incontro con Xi Jinping.

Meloni a Xi: “Roma importante per rapporti commerciali con Ue”

“Penso che l’Italia possa avere un ruolo importante anche per quello che riguarda le relazioni con l’Unione Europea” nel “tentativo di creare rapporti commerciali che siano il più possibile equilibrati“, ha aggiunto la premier.

