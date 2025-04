Il sindaco a margine della visita del monarca

“È andata molto bene. Eravamo onorati della scelta di visitare questo luogo, l’ex mattatoio. Sua Maestà era molto interessato e ha fatto molte domande”. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, commentando a margine la visita di Re Carlo III all’ex mattatoio di Roma, luogo simbolo della riqualificazione artistica e culturale della Capitale. “Il Re era molto interessato a questa idea di rigenerazione urbana – ribadisce il primo cittadino – e dal fatto che qui ci sarà una comunità energetica, che darà anche energia gratuitamente alla parte più povera della popolazione”. “Per noi è stato un grande piacere e un grande onore. Lui è stato di una grandissima gentilezza, di una squisita attenzione per il luogo e per tutto il programma”, continua Gualtieri che ha anche sottolineato come Carlo abbia apprezzato la performance teatrale, uno spezzone dell’Otello shakespeariano rappresentato dalla scuola drammaturgica Silvio D’Amico. “Una bellissima opportunità, per noi, di mostrare uno dei più grandi progetti culturali e di riabilitazione urbana”, conclude Gualtieri.

