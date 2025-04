L'attore a margine della visita del sovrano all'ex mattatoio

“Ci siamo salutati, è una persona deliziosa, molto garbata soprattutto, non che ci fosse il dubbio. La cosa bella è che si è intrattenuto con i ragazzi dell’Accademia, con noi, ha scambiato una battuta con tutti. E’ stata una bella mattinata, simpatica”. Così l’attore Luca Zingaretti, commentando con i giornalisti il suo incontro con Re Carlo, avvenuto all’ex mattatoio di Roma dove il sovrano, insieme a Sergio Mattarella, ha assistito a una breve performance teatrale dei ragazzi dell’Accademia Nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico, di cui è un ex studente. Zingaretti ha poi raccontato di aver voluto dire al sovrano di ammirare “da sempre il suo lavoro per il bene del nostro pianeta, perché lui è stato il primo ecologista ante litteram a certi livelli”. “E’ un gran bel personaggio”, ha concluso l’attore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata