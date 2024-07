Giovanna Iannantuoni: "Rafforzare gli investimenti a favore di studenti e giovani ricercatori"

“Abbiamo gettato le basi per immaginare un modello innovativo di finanziamento pubblico degli atenei. Qualcosa che l’Università aspetta da tempo”. Lo ha detto Giovanna Iannantuoni, presidente della Crui a seguito dell’incontro avvenuto ieri con la Ministra dell’Università, Anna Maria Bernini, e il suo staff per affrontare il tema del FFO 2024 e più in generale del finanziamento statale delle Università.

“Si è trattato di un incontro proficuo nel quale abbiamo fissato due punti su cui lavorare nell’immediato – ha aggiunto Iannantuoni – Da una parte, gli adeguamenti Istat degli stipendi perché non gravino sui bilanci e per i quali è necessario un intervento del Mef. Dall’altra, la possibilità di svincolare alcune voci per rafforzare gli investimenti a favore di studenti e giovani ricercatori”. Con questo incontro la Crui ha “voluto rinnovare la propria disponibilità a lavorare fin da subito perché sostenibilità finanziaria e autonomia siano due binari saldi sui quali far crescere e procedere in sicurezza il sistema della formazione terziaria in Italia. Percorso sul quale si è registrata la piena sintonia della ministra”.

